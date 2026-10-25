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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe “nada” sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, esté a salvo, tras su regreso a Venezuela, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

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