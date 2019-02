Venezuela: Apagones provocaron la muerte de 79 pacientes de hospitales en tres meses

Caracas. Unos 79 pacientes murieron en 40 centros asistenciales de Venezuela entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero pasado debido a los apagones que se registraron en el país en ese lapso, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales cuyos resultados fueron difundidos este jueves.

"Se reportaron 79 muertes que coinciden con las horas en las que los hospitales de todo el país reportaron fallas en el servicio de energía eléctrica", se lee en el informe del sondeo realizado por la organización Médicos por la Salud.

Asimismo, se indica que las fallas de luz "no son eventos aislados, sino que han sido reportados todas las semanas durante tres meses" en al menos 12 de los 40 centros asistenciales.

"Hasta ahora no se ha registrado tendencia a mejora en este aspecto y siguen reportándose muertes", se agrega en el informe en el que se denuncia que "las autoridades de los hospitales no están tomando previsiones con respecto a estas fallas".

En toda Venezuela se registran apagones -cada vez con más frecuencia- que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, corresponden a "sabotajes" con fines desestabilizadores y que el Parlamento de mayoría opositora atribuye a la falta de mantenimiento del sistema eléctrico.

Estos 79 casos se suman a las 1.557 pacientes que supuestamente murieron por falta de materiales médicos, según la misma encuesta.

En una rueda de prensa que se celebró este jueves, Gustavo Villasmil, portavoz de la organización Médicos por la Salud que presentó la encuesta dijo que estas muertes "tienen que ser atribuidas" a que en los hospitales "no hay insumos, no hay agua, no hay luz".

Este sondeo que se realiza desde el 2014 se ocupa de registrar semana a semana lo que sucede en estos 40 hospitales, una data que recoge y ofrece cada médico de forma anónima por temor a represalias por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación de escasez de medicamentos y de materiales médicos en Venezuela se reporta desde hace unos cinco años y se ha ido agravando a lo largo de estos años.

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, declaró en enero de 2016 una "crisis humanitaria de salud" en el país ocasionada por la escasez de medicamentos, equipos y materiales médicos y el deterioro del las instituciones públicas sanitarias.

Los resultados de esta encuesta se presentan a dos días de la jornada en la que se espera que ingrese al país la ayuda humanitaria que incluye medicamentos y alimentos solicitada por el Parlamento controlado por la oposición y que el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a recibir.

Fuente: EFE