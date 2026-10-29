El Comercio
·
opinion
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Comunicación con Marte

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Fue vana la espera de los astrónomos en el observatorio de Greenwich para descubrir posibles señales que nos hicieran los habitantes de Marte, aprovechando su proximidad con la Tierra. Igualmente, vanos fueron los afanes de los aficionados a la radio que esperaban escuchar los despachos radiotelefónicos que los marcianos tuvieran a bien trasmitir. Prescindiendo del afán de algunos “interplanetistas”, hay en el ensayo radiotelefónico un error de concepto sobre las propiedades de las ondas de radio desde el punto de vista de su propagación, ya que quedan aprisionadas en la atmósfera.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?