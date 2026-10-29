1926: Comunicación con Marte

Fue vana la espera de los astrónomos en el observatorio de Greenwich para descubrir posibles señales que nos hicieran los habitantes de Marte, aprovechando su proximidad con la Tierra. Igualmente, vanos fueron los afanes de los aficionados a la radio que esperaban escuchar los despachos radiotelefónicos que los marcianos tuvieran a bien trasmitir. Prescindiendo del afán de algunos “interplanetistas”, hay en el ensayo radiotelefónico un error de concepto sobre las propiedades de las ondas de radio desde el punto de vista de su propagación, ya que quedan aprisionadas en la atmósfera.

Fue vana la espera de los astrónomos en el observatorio de Greenwich para descubrir posibles señales que nos hicieran los habitantes de Marte, aprovechando su proximidad con la Tierra. Igualmente, vanos fueron los afanes de los aficionados a la radio que esperaban escuchar los despachos radiotelefónicos que los marcianos tuvieran a bien trasmitir. Prescindiendo del afán de algunos “interplanetistas”, hay en el ensayo radiotelefónico un error de concepto sobre las propiedades de las ondas de radio desde el punto de vista de su propagación, ya que quedan aprisionadas en la atmósfera.