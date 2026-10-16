Perfeccionar sí, desnaturalizar no

El retorno a la bicameralidad se presentó como la promesa de un Congreso más reflexivo: una cámara que propone y otra que revisa, ambas obligadas a mejorar las leyes antes de que lleguen a los ciudadanos. El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo es la primera prueba seria de esa promesa, y cómo la resolvamos dirá mucho más que el contenido de un dictamen.

En la Cámara de Diputados, el camino no fue sencillo. El Gobierno pidió 66 medidas por 120 días. Tras semanas de debate, construimos un texto acotado a lo urgente: seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno de El Niño por 90 días. Ese texto fue rechazado en una primera votación, cuando posiciones opuestas coincidieron en el voto. Renovación Popular planteó entonces la reconsideración, que se aprobó con 75 votos, y el dictamen salió adelante con 66 votos y 20 facultades. No fue la victoria de una bancada, sino del diálogo y de la decisión de priorizar lo urgente por encima de las diferencias políticas.

Ese texto está hoy en manos del Senado y es una oportunidad para demostrar el valor de la bicameralidad. El Senado no está llamado a ser una simple instancia de ratificación: su función revisora supone examinar con una mirada más amplia y garantizar leyes de mayor calidad. No se trata de limitar su autonomía, sino de entender que la fortaleza de un Congreso bicameral está en que ambas cámaras aporten desde sus competencias, con respeto institucional.

Pero revisar no es reescribir. Perfeccionar un texto no es lo mismo que desnaturalizarlo. Lo que una cámara descartó tras debatirlo, con argumentos y votos, no debería volver por la puerta trasera. Si eso ocurre, el mensaje para los ciudadanos sería devastador: que la Cámara de Diputados es solo un trámite.

Los senadores de nuestra bancada lo han dicho con claridad: cualquier cambio debe mantenerse dentro de los dos ejes aprobados, seguridad ciudadana y El Niño, sin reabrir materias ya debatidas y descartadas en Diputados. Esa es también nuestra posición, y es una buena base para un acuerdo sin vencedores ni vencidos.

Hay, además, una razón práctica. Las facultades no son un fin en sí mismo. Cada día que el debate se prolonga en disputas de competencias es un día más sin herramientas contra el crimen y uno menos para prepararnos ante las lluvias. Los peruanos no esperan que sus cámaras se midan entre sí, sino que entreguen resultados.

Este primer dictamen compartido sentará el precedente de los próximos cinco años. El éxito de la bicameralidad no se medirá por cuál cámara impone su posición, sino por la calidad de las leyes que ambas entreguen al país. Si el debate, la revisión y el respeto institucional se vuelven prácticas permanentes, habremos dado un paso para recuperar la confianza ciudadana en el Congreso.

Renovación Popular mantiene su posición: revisar sí; cambiar lo esencial de lo aprobado, no.