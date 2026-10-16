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Perfeccionar sí, desnaturalizar no

“Cada día que el debate se prolonga en disputas de competencias es un día más sin herramientas contra el crimen y uno menos para prepararnos ante las lluvias”.

    Roxana Rocha Gallegos
    Por

    Diputada por Renovación Popular

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Si el debate, la revisión y el respeto institucional se vuelven prácticas permanentes, habremos dado un paso para recuperar la confianza ciudadana en el Congreso". (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)
    "Si el debate, la revisión y el respeto institucional se vuelven prácticas permanentes, habremos dado un paso para recuperar la confianza ciudadana en el Congreso". (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

    El retorno a la bicameralidad se presentó como la promesa de un Congreso más reflexivo: una cámara que propone y otra que revisa, ambas obligadas a mejorar las leyes antes de que lleguen a los ciudadanos. El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo es la primera prueba seria de esa promesa, y cómo la resolvamos dirá mucho más que el contenido de un dictamen.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.