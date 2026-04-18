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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Una jornada para olvidar

“La ONPE no administra solo una operación logística; administra la base misma de la legitimidad democrática”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    "La ONPE, responsable de organizar un proceso que involucra a más de 27 millones de electores, no logró garantizar condiciones básicas de operación". Foto: GEC
    "La ONPE, responsable de organizar un proceso que involucra a más de 27 millones de electores, no logró garantizar condiciones básicas de operación". Foto: GEC

    La jornada electoral del 12 de abril volvió a exponer una falla estructural del Estado Peruano: su incapacidad para planificar y ejecutar servicios críticos con estándares mínimos de eficiencia. Lo que debió ser un proceso previsible –tras cinco años de preparación– terminó marcado por retrasos, ineficiencias y una experiencia frustrante para miles de ciudadanos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.