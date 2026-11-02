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1926: Lima rindió homenaje a sus muertos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Lima. Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la tarde, fue interminable el ir y venir de vehículos y peatones por la ruta que conduce hacia el Presbítero Maestro. Ómnibus, automóviles particulares y de plaza y los convoyes del Ferrocarril Central, condujeron durante todo el día a miles de personas que portaban la consabida ofrenda floral. Cerca de los muros del cementerio, las vivanderas pusieron sus mesas. En torno de estas no fue exiguo el número de personas que saborearon las delicias de las viandas criollas dándose al olvido de todo recuerdo entristecedor.

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