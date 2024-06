Como sabemos, Córpac fue creada en 1972 por el gobierno militar de Juan Velasco y está a cargo de los servicios de control de tránsito aéreo, así como de la operación, equipamiento y conservación de varios aeropuertos comerciales en el ámbito nacional; entre los principales, Cusco, Jaén y Jauja.

No obstante, en sus más de 50 años ha presentado recurrentemente fallos en su servicio y en su propia gestión, que hacen que esta empresa no sea eficiente.

El más reciente capítulo en esta historia ocurrió el pasado 2 de junio cuando se cortó la energía y las luces de cabecera de la única pista activa del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esta quedó inutilizada por más de diez horas y afectó a miles de pasajeros y cientos de vuelos, dejando la imagen del país por los suelos.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que todos los usuarios del servicio aéreo nos vimos afectados negativamente por una deficiente actuación de Córpac, puesto que anteriormente vivimos las consecuencias de nefastas huelgas convocadas principalmente por el Sucta (el sindicato de controladores aéreos), y lo más llamativo fue lo acontecido en el 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala declaró en emergencia los servicios de control de tránsito aéreo en el territorio nacional.

De igual modo, en cuanto a la operación de los aeropuertos bajo su administración, su gestión no ha sido la más adecuada: Jauja con limitación de operaciones y Jaén sin operaciones porque la pista reparada hace algunos meses se volvió a romper a los pocos días.

La pregunta que se cae de madura es: ¿qué podemos hacer para que sea una empresa eficiente y brinde el servicio de excelencia que todos los peruanos merecemos?

La respuesta puede ir desde una completa reorganización de la empresa pública, pasando por la revisión de sus funciones, hasta contemplar la posibilidad de su privatización. Esto último no es novedad, puesto que varios países tienen estos servicios privatizados. Lo que no nos podemos permitir es no hacer nada.