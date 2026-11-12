Cubillas ingresa al Salón de la Fama, Perú capta inversiones y persiste la violencia

En el Semáforo de este jueves 12 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el ingreso de Teófilo Cubillas al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, como reconocimiento a su legado deportivo. Segundo, la histórica emisión de bonos sostenibles del Perú, que recibió una elevada demanda de inversionistas internacionales. Finalmente, la persistente violencia contra el transporte público, marcada por asesinatos y extorsiones que evidencian la insuficiente respuesta estatal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Reconocimiento a un ídolo del fútbol peruano

El exdelantero de la selección peruana Teófilo ‘Nene’ Cubillas ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante una ceremonia celebrada en Pachuca, México. Fue distinguido en la categoría Decano Nacional por su legado internacional y sus actuaciones mundialistas. Cubillas compartió este acontecimiento con Jaime Duarte, su antiguo compañero en Alianza Lima y la selección nacional. Este homenaje, que distingue su legado mundialista, sin duda es otro motivo de orgullo para el deporte peruano.

🟢El Perú recibe fuerte respaldo de inversionistas internacionales

El Gobierno Peruano colocó bonos sostenibles por US$4.500 millones en el mercado internacional, en una operación que recibió órdenes de compra superiores a los US$21.000 millones. La elevada demanda permitió reducir las tasas de financiamiento y evidenció la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos del país. Se trata de la mayor emisión peruana en dólares hasta la fecha, una señal favorable para el acceso al financiamiento externo, aunque implica asumir nueva deuda pública.

🔴Asesinatos y extorsiones en el gremio de transporte

Más de 50 empresas de transporte público se movilizaron hacia el Congreso ayer para exigir protección frente a las extorsiones y asesinatos, mientras otros trabajadores protestaron por recientes atentados contra sus compañeros. Se recuerda que, entre agosto del 2024 y mayo del 2026, se registraron 214 ataques que dejaron 152 fallecidos y 131 heridos. La persistencia de los crímenes evidencia la insuficiente respuesta estatal e incluso la escalada de violencia que enfrenta la ciudadanía dentro y fuera del gremio de transporte.