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Cubillas ingresa al Salón de la Fama, Perú capta inversiones y persiste la violencia

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 12 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    El exdelantero de la selección peruana Teófilo ‘Nene’ Cubillas ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. (Foto: Instagram Alianza Lima)
    El exdelantero de la selección peruana Teófilo ‘Nene’ Cubillas ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. (Foto: Instagram Alianza Lima)

    En el Semáforo de este jueves 12 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el ingreso de Teófilo Cubillas al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, como reconocimiento a su legado deportivo. Segundo, la histórica emisión de bonos sostenibles del Perú, que recibió una elevada demanda de inversionistas internacionales. Finalmente, la persistente violencia contra el transporte público, marcada por asesinatos y extorsiones que evidencian la insuficiente respuesta estatal.

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