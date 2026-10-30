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¿Deben los hijos mantener a sus padres?

La Constitución establece que los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

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En el Perú, se suele pensar que los alimentos son una obligación de los padres hacia los hijos, pero la ley también prevé el caso contrario | Foto: Referencial El Comercio
En el Perú, se suele pensar que los alimentos son una obligación de los padres hacia los hijos, pero la ley también prevé el caso contrario | Foto: Referencial El Comercio

«Mis hijos trabajan, pero ninguno me ayuda». Es una frase que se escucha cuando los padres llegan a la vejez, dejan de trabajar o no tienen ingresos para vivir. Y surge la duda: ¿pueden exigir a sus hijos una pensión de alimentos?

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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