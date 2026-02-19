El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Desafío en tiempos decisivos

“La integridad pública no es solo un discurso, es una política indispensable para que el crecimiento económico se traduzca en confianza ciudadana y desarrollo sostenible”.

    César Aguilar Surichaqui
    Por

    Contralor General de la República del Perú y Presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEFS

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La fiscalización adquiere especial relevancia para garantizar que cada sol invertido tenga impacto social y que la gestión pública mantenga estándares de integridad". Foto: Contraloría
    "La fiscalización adquiere especial relevancia para garantizar que cada sol invertido tenga impacto social y que la gestión pública mantenga estándares de integridad". Foto: Contraloría

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Desafío en tiempos decisivos
    Columnistas

    Desafío en tiempos decisivos

    Siempre puede haber algo peor
    Columnistas

    Siempre puede haber algo peor

    Encuestas, redes y apuestas
    Columnistas

    Encuestas, redes y apuestas

    Estabilidad e institucionalidad
    Columnistas

    Estabilidad e institucionalidad