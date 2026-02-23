El Comercio
El gran Bonetón

“Seamos francos: ¿cómo podemos exigir una clase política diferente si ni siquiera nos atrevemos a cuestionar a quienes rodean a Acuña y a López Aliaga?“.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    En un país donde 1.000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año producto de una violación, el nuevo presidente de la República cree que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de una mujer. Cree, además, que es correcto que profesores tengan relaciones con sus alumnas.

