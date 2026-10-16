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Estamos ante un parteaguas

“Fujimori enfrenta un parteaguas, se juega su imagen en los dos temas más sensibles para la población: crimen y corrupción”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La presidenta y sus ministros de Defensa e Interior han puesto toda la carne en el asador del Comando Unificado de Lucha contra el Crimen (CULC).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.