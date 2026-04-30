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Fentanilo en Lima: señales tempranas de una crisis evitable

    Milton Rojas
    Por

    Coordinador de salud mental y conductas adictivas de Cedro

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    El marido de la acusada murió por una sobredosis de fentanilo.
    El marido de la acusada murió por una sobredosis de fentanilo.

    Una amenaza silenciosa empieza a tomar forma en el Perú, aunque todavía no ocupa el centro del debate público. No se ve —por ahora— en sobredosis masivas ni en hospitales colapsados, pero ya se instala en un punto crítico del sistema. El control de medicamentos. El fentanilo y la ketamina, esenciales en la práctica médica, empiezan a mostrar señales de desvío hacia circuitos ilegales en Lima.

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