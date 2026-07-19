Contra el Escudo

La presidenta electa Keiko Fujimori tiene la intención de sumar al Perú al Escudo de las Américas.

El Escudo es un sistema de alianzas entre EE.UU. y estados latinoamericanos para, supuestamente, luchar contra el narcotráfico.

El presidente Donald Trump es el presidente norteamericano con más acusaciones penales, políticas y judiciales de la historia de los EE.UU. Es un joyón. Este es el socio que busca Keiko Fujimori.

Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, la perspectiva de Trump es horrenda. Él ordenó bombardear lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico. Han muerto 221 personas hasta el momento, asesinadas por el gobierno de Donald Trump.

Se dice que son narcotraficantes. En el Perú, si alguien es acusado de narcotráfico, es llevado a las cortes. Ahí ejerce su derecho a la defensa en un juicio, con pruebas e investigaciones.

Desde setiembre del 2025, Trump manda a ejecutar a personas que dice son narcotraficantes. No son “imputadas”, porque ni siquiera hay imputación, solo un dicho ‘post factum’ (‘después de los hechos’).

La política contra el narcotráfico de Trump es la política de la liquidación del Estado de derecho. En ninguno de los casos, las lanchas atacaron o amenazaron a las fuerzas militares o policiales estadounidenses. Por eso, esas muertes deben considerarse ejecuciones; es decir, asesinatos.

A esta política quiere sumarse la señora Keiko Fujimori.

El Gobierno de los EE.UU. interviene a voluntad en territorio ajeno. La presidenta quiere adherirse a esa política internacional.

Es cierto que Fujimori ha hecho una salvedad. Ha dicho que quiere sumarse al Escudo “hasta donde lo permitan la Constitución y las leyes peruanas”. La Constitución y las leyes peruanas no avalan el asesinato como una de las formas del derecho. Menos aún después de Barrios Altos y La Cantuta.

Debe ser difícil mantenerse independiente de las locuras punibles de Donald Trump. Se entiende que EE.UU. es un socio comercial importante. El ajedrez debe incluir, no obstante, al cobre y a China.

El 73% de las exportaciones de cobre del Perú van a China. Hemos estado viviendo de eso. EE.UU. es un paupérrimo comprador de cobre. China le compra al Perú 25 veces más cobre que los estadounidenses.

Fujimori expresa algarabía frente a la política antinarcóticos ilegal, brutal y criminal de Trump. Eso puede alejarnos de China, el principal comprador de nuestro principal producto de exportación.

Necesitamos un escudo que nos proteja de la desinteligencia del gobierno entrante.