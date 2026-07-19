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Contra el Escudo

“Necesitamos un escudo que nos proteja de la desinteligencia del gobierno entrante”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La presidenta electa Keiko Fujimori tiene la intención de sumar al Perú al Escudo de las Américas.

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