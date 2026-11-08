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Fuego en el Estado

“El Perú necesita una autoridad digital capaz de articular, no multiplicar silos; normas que se cumplan, no solo que se publiquen; y servicios diseñados para resistir fallas”.

    Erick Iriarte
    Por

    Abogado especialista en derecho digital

    Resumen

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    Reniec tuvo que suspender atención de usuarios en diferentes plataformas debido a un incendio en zona de servidores (Foto: GEC)
    Reniec tuvo que suspender atención de usuarios en diferentes plataformas debido a un incendio en zona de servidores (Foto: GEC)

    Un incendio en los servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) bastó para dejar en suspenso trámites de ciudadanos y operaciones de otras entidades públicas. La emergencia fue controlada y los servicios se restablecieron tras siete horas, pero la pregunta sigue intacta: ¿cómo puede una falla localizada detener la vida digital del país?

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