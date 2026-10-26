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Fuera de las sombras

“La violencia sexual está tan normalizada en el Perú que el 57% de los hombres justifica la violencia sexual”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Sabemos que cuatro niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Pero no sabemos cuántas son obligadas a abortar a través de redes clandestinas poniendo en riesgo su vida". Ilustración: El Comercio.
    "Sabemos que cuatro niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Pero no sabemos cuántas son obligadas a abortar a través de redes clandestinas poniendo en riesgo su vida". Ilustración: El Comercio.

    Cada día se registran 59 violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA). Pero la realidad es muchísimo más dura. Porque quienes sufren de explotación sexual infantil no llegan a las comisarías ni a los centros de emergencia mujer. Los NNA no tienen la capacidad de defenderse.

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