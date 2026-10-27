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Gobernar la desigualdad

“Aquellos con menos recursos también tienen menos oportunidades de ser escuchados, mientras que las decisiones públicas pueden favorecer a quienes ya tienen influencia”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Otra dimensión clave es la desigualdad política: el 84% cree que los grupos poderosos gobiernan en beneficio propio y solo el 27% siente que puede influir en las decisiones nacionales". Ilustración: El Comercio.
    "Otra dimensión clave es la desigualdad política: el 84% cree que los grupos poderosos gobiernan en beneficio propio y solo el 27% siente que puede influir en las decisiones nacionales". Ilustración: El Comercio.

    Los peruanos sabemos que vivimos en un país desigual, pero cada vez parece molestarnos menos. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (Enades 2026), elaborada por Oxfam y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 72% considera que el Perú es muy o algo desigual económicamente. Sin embargo, en los últimos dos años, quienes califican esa desigualdad como inaceptable pasaron del 51% al 38%.

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