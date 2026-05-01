Un país menos desigual

Una publicación en X comparando supuestamente las desigualdades de ingresos en distintos países desató esta semana una ola de críticas o, mejor dicho, diatribas contra el modelo económico. La comparación mostraba al Perú como el país más desigual de Sudamérica, excluyendo convenientemente a Bolivia y Venezuela. Según la fuente citada, la World Inequality Database (WID), en el 2022 el 0,1% más rico del Perú habría recibido el 22% de los ingresos, y el 10% más rico, el 59%.

“Un escándalo”, tuiteó una excongresista, haciéndonos recordar su felizmente archivado proyecto de ley para crear un impuesto a la riqueza. Pero la veracidad de la publicación fue puesta inmediatamente en tela de juicio.

En primer lugar, la credibilidad de la WID no es muy grande. Toma datos de una base incompleta y los extrapola, produciendo variaciones inverosímiles en la supuesta concentración del ingreso de un año a otro. Dos de sus promotores, los profesores Thomas Piketty y Gabriel Zucman, de la Escuela de Economía de París, han sido cuestionados en revistas especializadas por su manejo desprolijo y aparentemente sesgado de las estadísticas que utilizan en sus propios estudios de la desigualdad.

En segundo lugar, las implicaciones de las cifras citadas para el Perú no son consistentes con la realidad. El profesor Saki Bigio, de la gloriosa UCLA, calcula que, si el 0,1% de los peruanos recibe el 22% del ingreso nacional, estimado en US$350.000 millones al año, tendría que haber más de 9.000 familias con ingresos de US$700.000 mensuales. Un cálculo similar arroja que, si el 10% recibe el 59% del ingreso nacional, habría casi un millón de familias con un ingreso mensual de US$20.000. ¿Dónde están? Todos deberíamos conocer alguna.

En tercer lugar, las cifras de la WID contradicen la evidencia del coeficiente de Gini, la medida más aceptada internacionalmente de la desigualdad de ingresos, que viene reduciéndose desde hace 30 años –los años que tiene el modelo económico–, ubicando al Perú como uno de los países menos desiguales de Sudamérica, no como el más desigual.

Finalmente, si graficamos el crecimiento de la población del Perú y la encogemos en proporción a la tasa de pobreza, cuya tendencia decreciente está fuera de duda, nos quedamos con una línea ascendente que muestra cuánta gente puede sostener esta economía en condiciones de vida aceptables. En 1995 eran 13 millones; hoy son más de 25 millones. En otras palabras, el modelo económico ha duplicado la cantidad de gente que vive por encima de la línea de pobreza. Eso es lo que verdaderamente importa.