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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Un país menos desigual

“El modelo económico ha duplicado la cantidad de gente que vive por encima de la línea de pobreza. Eso es lo que verdaderamente importa”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

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    ilustración: Giovanni Tazza
    ilustración: Giovanni Tazza
    / ilustración: Giovanni Tazza

    Una publicación en X comparando supuestamente las desigualdades de ingresos en distintos países desató esta semana una ola de críticas o, mejor dicho, diatribas contra el modelo económico. La comparación mostraba al Perú como el país más desigual de Sudamérica, excluyendo convenientemente a Bolivia y Venezuela. Según la fuente citada, la World Inequality Database (WID), en el 2022 el 0,1% más rico del Perú habría recibido el 22% de los ingresos, y el 10% más rico, el 59%.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.