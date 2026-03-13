El Comercio
La (des)igualdad también se programa

“Para que el futuro no arrastre los sesgos existentes, la IA debe ir acompañada de una profunda alfabetización crítica”.

    Luisa García
    Por

    Socia y CEO Global de Asuntos Corporativos de LLYC

    "Termina reproduciendo estereotipos de género que asignan a las mujeres la carga emocional principal del hogar y limitan la participación de los hombres en la crianza". (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Victor Aguilar Rúa

    Solemos abrazar la inteligencia artificial con la esperanza de quien mira hacia el futuro, convencidos de que la tecnología podrá corregir los peores defectos humanos. Sin embargo, hemos pasado por alto una verdad incómoda: la IA no se crea desde cero, sino que aprende de una sociedad que sigue siendo profundamente asimétrica. Lejos de ser un simple espejo, la pantalla se transforma en una máquina del tiempo que nos devuelve a la casilla de salida que creíamos haber dejado atrás.

