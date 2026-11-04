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Desigualdad urbana y esperanza de vida

“La pérdida de árboles y superficies verdes debilita la capacidad de nuestras ciudades para moderar el calor, absorber el agua de lluvia y proteger la salud de sus habitantes”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ilustración: Giovanni Tazza
    ilustración: Giovanni Tazza
    / ilustración: Giovanni Tazza

    Un estudio publicado en “The Lancet Planetary Health” (2019) analizó seis ciudades latinoamericanas e identificó una estrecha relación entre las condiciones socioeconómicas del territorio y los años que sus habitantes podían esperar vivir. Las mayores brechas se registraron en Santiago de Chile, con 17,7 años de diferencia en la esperanza de vida entre mujeres de distintos sectores, y Ciudad de Panamá, con 15 años entre hombres. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que las condiciones en las que nacemos, vivimos y envejecemos son determinantes para nuestra salud y expectativa de vida.

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