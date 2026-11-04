Desigualdad urbana y esperanza de vida

Un estudio publicado en “The Lancet Planetary Health” (2019) analizó seis ciudades latinoamericanas e identificó una estrecha relación entre las condiciones socioeconómicas del territorio y los años que sus habitantes podían esperar vivir. Las mayores brechas se registraron en Santiago de Chile, con 17,7 años de diferencia en la esperanza de vida entre mujeres de distintos sectores, y Ciudad de Panamá, con 15 años entre hombres. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que las condiciones en las que nacemos, vivimos y envejecemos son determinantes para nuestra salud y expectativa de vida.

En los distritos más consolidados de Lima, la proximidad a comercios, servicios y equipamientos permite resolver las actividades cotidianas sin largos desplazamientos. En los distritos periféricos, acceder a esas mismas oportunidades exige recorrer grandes distancias y depender de un transporte público precario; en muchos casos, informal.

Despertamos bajo el mismo cielo, pero nos enfrentamos a realidades urbanas diferentes que marcan y condicionan nuestra vida.

El acceso al agua potable y al saneamiento, la calidad de la vivienda, la proximidad a centros de salud, colegios y parques, la disponibilidad de transporte público y la posibilidad de caminar por calles seguras y arboladas inciden directamente en nuestra salud y bienestar. El lugar donde vivimos puede representar varias horas adicionales de desplazamiento, mayor exposición a la contaminación y al calor, así como dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud o recibir auxilio ante una emergencia. La precariedad de las viviendas y del entorno urbano también puede agravar las consecuencias de incendios, derrumbes y otros accidentes.

Un claro indicador de esta desigualdad es la distribución de las áreas verdes entre los distritos de la capital. Según registros de la Municipalidad Metropolitana de Lima, San Isidro dispone de 19,31 m² de área verde por habitante, mientras que Villa María del Triunfo registra apenas 0,54 m². La diferencia es de casi 36 veces.

Esta brecha cobra mayor importancia frente al cambio climático y las lluvias intensas asociadas al Fenómeno de El Niño. Los árboles proporcionan sombra, reducen la temperatura de las superficies expuestas al sol y moderan el calor urbano mediante la evapotranspiración. Los suelos permeables y la vegetación favorecen la infiltración del agua y reducen la escorrentía. Las diferencias en la temperatura superficial entre calles con y sin árboles puede alcanzar los 20 °C. La evidencia científica relaciona una mayor presencia de áreas verdes con mejores condiciones ambientales y menores riesgos para la salud durante episodios de calor extremo.

Sin embargo, la escasa valoración de estos beneficios hace que algunas autoridades sigan priorizando el cemento y el asfalto. Son habituales las noticias de árboles talados o parques pavimentados en nombre de una supuesta modernización. Algunos de estos casos son la construcción del “parque de las aguas” de Piura, donde se talaron 21 árboles añejos, y la cesión de 10 hectáreas (equivalente al 22% del área total) del parque zonal Sinchi Roca, en Comas, para implementar el patio de maniobras y las cocheras del Metropolitano.

La pérdida de árboles y superficies verdes debilita la capacidad de nuestras ciudades para moderar el calor, absorber el agua de lluvia y proteger la salud de sus habitantes. Invertir en planificación, infraestructura urbana y áreas verdes debe entenderse como una política de salud pública, desarrollo humano y equidad. Ampliar y conectar parques, recuperar el arbolado, mejorar el drenaje pluvial, garantizar los servicios básicos y acercar los equipamientos y el transporte público a los barrios más vulnerables son decisiones que protegen vidas y reducen desigualdades.

El Niño costero 2026-2027 vuelve a poner a prueba la resiliencia de nuestras ciudades y la capacidad de proteger a quienes viven en los territorios más vulnerables. Mientras atendemos la emergencia, debemos medir sus impactos diferenciados y orientar las inversiones hacia la reducción de los riesgos. No podemos seguir reconstruyendo las mismas condiciones que producen vulnerabilidad. Necesitamos cambios estructurales en la manera en que planificamos, proyectamos y construimos nuestras ciudades.