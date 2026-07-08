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Vozinha

“La historia de Vozinha, aunque con distintos matices, nos reafirma un concepto: más allá del talento y del esfuerzo, no todos tienen acceso a las mismas oportunidades”.

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Soccer Bullet)
    (Foto: Soccer Bullet)

    Este Mundial nos está obsequiando muchas historias maravillosas. Una tiene como protagonistas a la selección de Cabo Verde y, en particular, a Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, el arquero caboverdiano de 40 años que ya hizo historia en el mundo del fútbol, conmoviendo a millones de personas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.