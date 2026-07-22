El arquero de Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo prácticamente como un desconocido fuera de África. Sin equipo, con una cotización de apenas 50 mil euros y lejos de los reflectores de las grandes ligas, Vozinha se transformó en una de las figuras más queridas del torneo gracias a sus memorables actuaciones ante selecciones como España y Argentina.

Un Mundial que cambió la carrera de Vozinha

La histórica participación de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo tuvo en Vozinha a uno de sus principales protagonistas. El guardameta realizó atajadas decisivas, lideró a su selección y se convirtió en símbolo de un equipo que sorprendió al planeta fútbol con su disciplina táctica y su espíritu competitivo.

Ese impacto también se reflejó fuera de las canchas. Según la última actualización de Transfermarkt, el valor de mercado del arquero pasó de 50 mil a 500 mil euros, lo que representa un aumento del 900%, el mayor crecimiento porcentual registrado tras el Mundial 2026. Una cifra excepcional, especialmente para un futbolista de 40 años.

De futbolista anónimo a ícono global

Especialistas del mercado deportivo consideran que la popularidad alcanzada por Vozinha fue clave para este salto económico. Más allá de sus actuaciones bajo los tres palos, el arquero se convirtió en un fenómeno mediático y sumó millones de seguidores en redes sociales durante el torneo, atrayendo el interés de marcas y clubes.

El coordinador de valores de mercado de Transfermarkt calificó el caso como “totalmente excepcional”, ya que es poco habitual que un jugador de esa edad aumente tanto su cotización. Gracias a esta revalorización, Vozinha ingresó al grupo de los porteros mayores de 40 años más valiosos del mundo.

Una historia que inspira al fútbol mundial

La historia de Vozinha demuestra que el fútbol todavía guarda espacio para relatos inesperados. Mientras estrellas como Lamine Yamal o Erling Haaland alcanzan cifras récord superiores a los 200 millones de euros, el veterano arquero de Cabo Verde encontró otro tipo de éxito: convertirse en un símbolo de perseverancia y superación.

A sus 40 años, y después de décadas lejos de los grandes focos, Vozinha dejó una huella imborrable en el Mundial 2026. Su crecimiento en el mercado es apenas una consecuencia de algo mucho más importante: haber conquistado el reconocimiento de millones de aficionados y demostrar que nunca es tarde para alcanzar la gloria deportiva.

La carrera de un sobreviviente: clubes, selección y perseverancia

Detrás del fenómeno mediático hay una larga trayectoria. Vozinha hizo carrera en clubes modestos de Cabo Verde y Portugal, se consolidó como un referente en la selección y acumuló años de trabajo silencioso antes de llegar al Mundial. Su apodo, “Vozinha” —una palabra que se vincula con “voz” en su idioma— refleja el rol que desempeñó dentro del vestuario: líder, comunicador y guía de un grupo que vivía su primer gran escenario global.

En la selección caboverdiana, su presencia fue constante en fases de clasificación y torneos continentales, pero nunca había tenido el escaparate de una Copa del Mundo. El hecho de que su debut mundialista se produjera a los 40 años habla tanto de su longevidad como de la última oportunidad que el fútbol le dio a su país, y que él supo aprovechar al máximo.

El impacto en Cabo Verde: un héroe para una generación

Para Cabo Verde, país pequeño y con escasa tradición en Mundiales, la figura de Vozinha se convirtió en símbolo de esperanza y orgullo. En redes sociales, muchos jóvenes compartieron imágenes de sus atajadas como inspiración, no solo por el resultado deportivo, sino por el mensaje implícito: no hay edad para hacer historia cuando la puerta grande se abre .

Su papel fue clave no solo contra España, sino en toda la campaña: cuatro partidos, múltiples intervenciones decisivas y una presencia serena que mantuvo al equipo competitivo en cada duelo. Al despedirse del torneo, medios internacionales lo describieron como “la sensación del Mundial 2026” y “el héroe caboverdiano que puso su país en el mapa futbolístico”, etiquetas que muestran el alcance de su historia.

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