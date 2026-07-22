Detrás de la figura del fútbol mundial se esconde una historia de amor incondicional. Descubre cómo Marc Cucurella cambió la presión de las canchas por la paciencia del hogar para comprender el mundo de su hijo Mateo. (Foto: Marc Cucurella Instagram)
Detrás de la figura del fútbol mundial se esconde una historia de amor incondicional. Descubre cómo Marc Cucurella cambió la presión de las canchas por la paciencia del hogar para comprender el mundo de su hijo Mateo. (Foto: Marc Cucurella Instagram)
Por Paolo Valdivia

Detrás de la melena inconfundible, la garra incansable en la banda y los aplausos de miles de aficionados en la Premier League y la Selección Española, existe un hombre cuya victoria más grande no se mide en títulos ni en goles. Marc Cucurella, actual lateral del Real Madrid, vive fuera del césped una batalla diaria llena de empatía, aprendizaje y amor incondicional: la crianza de su hijo Mateo, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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