Detrás de la melena inconfundible, la garra incansable en la banda y los aplausos de miles de aficionados en la Premier League y la Selección Española, existe un hombre cuya victoria más grande no se mide en títulos ni en goles. Marc Cucurella, actual lateral del Real Madrid, vive fuera del césped una batalla diaria llena de empatía, aprendizaje y amor incondicional: la crianza de su hijo Mateo, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esta es la historia de cómo una estrella del fútbol internacional transformó la incertidumbre en fortaleza y encontró en la paternidad su mayor lección de vida.

De las canchas al hogar: El reto más difícil para Marc Cucurella

Para el público general, Marc Cucurella es un futbolista disciplinado y enérgico. Sin embargo, cuando las luces del estadio se apagan, el jugador español regresa a casa para enfrentar el desafío más complejo y revelador de su vida: comprender y acompañar el mundo de su hijo Mateo.

El camino no fue sencillo. Los primeros años de Mateo estuvieron marcados por comportamientos que desconcertaban a la familia: llantos inexplicables en entornos ruidosos, sensibilidad extrema a los cambios de rutina y barreras en la comunicación. Para un deportista acostumbrado a tener el control y a seguir estrategias en el campo, enfrentarse a lo desconocido dentro de su propia familia representó un golpe de realidad profundo.

Un diagnóstico que cambió todo: Incertidumbre y aprendizaje

El proceso para obtener un diagnóstico claro en Inglaterra no fue rápido. Durante meses, Marc y su pareja, Claudia Rodríguez, visitaron médicos y especialistas buscando respuestas sobre qué le ocurría a su pequeño. Cuando los especialistas confirmaron que Mateo tenía autismo, el impacto inicial trajo consigo dudas, miedo y una inevitable sensación de impotencia.

El propio Cucurella ha compartido en diversas entrevistas lo duro que resultaba no saber cómo aliviar el malestar de su hijo en los momentos de crisis. Aceptar que nadie enseña a ser padre (y mucho menos a criar a un niño neurodivergente) fue el primer paso para derribar sus propios temores y empezar a construir un puente de comunicación basado en la paciencia.

Claudia Rodríguez y Marc: Un equipo indestructible ante la adversidad

Enfrentar un diagnóstico de TEA requiere una red de apoyo sólida, y Marc encontró en Claudia a su mejor aliada. Como bien ha reflexionado la pareja en diversas ocasiones, una situación de este calibre “o te separa o te une para siempre”. En su caso, la condición de Mateo fortaleció drásticamente su vínculo.

Juntos adaptaron la dinámica de su hogar para brindarle a Mateo la estabilidad que necesita:

Rutinas estructuradas: Mantenimiento de horarios fijos para evitar episodios de ansiedad o sobrecarga sensorial.

Mantenimiento de horarios fijos para evitar episodios de ansiedad o sobrecarga sensorial. Espacios seguros: Creación de ambientes tranquilos, evitando aglomeraciones y ruidos estruendosos.

Creación de ambientes tranquilos, evitando aglomeraciones y ruidos estruendosos. Sensibilización familiar: Explicar e integrar de forma amorosa a los hermanos de Mateo en este proceso de aprendizaje diario.

El gran cambio: priorizar la familia por encima del balón

La paternidad cambió de raíz la escala de valores de Marc Cucurella. Para el futbolista, la condición de Mateo le ha servido para relativizar la dura presión del fútbol de élite. Una derrota en el campo o una mala racha deportiva pasan a segundo plano cuando llega a casa y logra conectar con su hijo a través de una mirada, un gesto o una sonrisa.

Incluso en la logística de su carrera profesional, la familia gestiona minuciosamente la asistencia a estadios o eventos públicos, buscando palcos privados o zonas adaptadas para que Mateo pueda acompañar a su padre sin sufrir episodios de sobreestimulación sensorial.

Al hablar abiertamente sobre la condición de Mateo, Marc Cucurella y Claudia Rodríguez han dado un paso fundamental para visibilizar el autismo y romper estigmas dentro del deporte profesional. Su testimonio demuestra que no existen familias perfectas y que el amor paterno consiste en adaptarse al lenguaje del hijo, por más distinto que sea al resto.

La historia de Marc Cucurella como padre nos enseña que el verdadero triunfo de una persona no está en levantar trofeos ante miles de espectadores, sino en aprender a escuchar el silencio, celebrar cada pequeño avance y amar sin condiciones a quienes más nos necesitan.