No había comenzado a rodar un balón y, sin embargo, la emoción ya se sentía como si se tratara de una final. La noche del domingo convirtió el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el escenario del primer encuentro entre Vozinha y la hinchada de Colo-Colo. Decenas de fanáticos llegaron con camisetas, banderas y cánticos para recibir al arquero caboverdiano, cuya llegada despertó una enorme ilusión entre quienes esperan que su experiencia marque una diferencia en la portería alba. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta llegada tan esperada.

Un recibimiento a la altura de un mundialista

El guardameta aterrizó en Santiago a las 20:31 horas, luego de completar un extenso viaje desde Madrid a bordo del vuelo IB113 de Iberia. Tras más de trece horas de trayecto, el futbolista de 40 años pisó suelo chileno por primera vez como refuerzo del “Cacique”, encontrándose de inmediato con una multitud que lo esperaba desde mucho antes de que se abrieran las puertas del Terminal 2.

Entre aplausos, fotografías improvisadas y gritos de bienvenida, el experimentado arquero apenas pudo avanzar unos metros sin detenerse a saludar a quienes quisieron darle el primer respaldo antes incluso de verlo defender el arco del club. La escena reflejó la enorme expectativa que ha generado su incorporación después de su participación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Del aeropuerto al primer desafío

Aunque el ambiente invitaba a prolongar el encuentro con los aficionados, la agenda del nuevo fichaje no daba espacio para demasiadas pausas. Acompañado por integrantes de la Gerencia Deportiva encabezada por Daniel Morón, Vozinha abandonó rápidamente el recinto para iniciar el descanso previo a una jornada decisiva.

El lunes fue sometido a los exámenes médicos de rigor en la Clínica MEDS, paso indispensable antes de sellar oficialmente su vínculo con Colo-Colo. Si todo transcurre según lo previsto, el martes llegará el momento de vestir por primera vez los colores del club durante su presentación oficial ante los medios y los hinchas.

Si supera sin inconvenientes las evaluaciones médicas y completa los últimos trámites de su incorporación, Vozinha quedará habilitado para entrar en los planes de Fernando Ortiz. De ser así, el técnico podría incluir al experimentado guardameta en la convocatoria para el compromiso ante Unión La Calera, correspondiente a la jornada 18 de la Liga de Primera 2026, programado para este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas.

Mucho más que un fichaje

La contratación del arquero no solo representa la llegada de un futbolista con una extensa trayectoria internacional. Para la institución alba simboliza la apuesta por un líder acostumbrado a competir bajo presión y a enfrentar escenarios de máxima exigencia, cualidades que quedaron reflejadas durante su participación en la última Copa del Mundo.

En un plantel que aspira a pelear los objetivos más importantes de la temporada, la experiencia aparece como uno de los atributos más valorados. Esa es precisamente la mochila que trae consigo Vozinha, un portero que ha construido su carrera a base de perseverancia y que ahora tendrá el desafío de escribir un nuevo capítulo lejos de su país.

La ilusión ya empezó a jugar

Todavía falta verlo realizar una atajada, ordenar la defensa o escuchar su nombre por los altavoces del estadio Monumental. Sin embargo, para miles de hinchas de Colo-Colo, la historia ya comenzó. El recibimiento en el aeropuerto fue la primera muestra de un vínculo que promete crecer con el paso de los partidos, alimentado por la esperanza de que el experimentado mundialista se convierta en una de las grandes figuras de esta nueva etapa del club.