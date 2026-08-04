Por Redacción EC

No había comenzado a rodar un balón y, sin embargo, la emoción ya se sentía como si se tratara de una final. La noche del domingo convirtió el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el escenario del primer encuentro entre Vozinha y la hinchada de Colo-Colo. Decenas de fanáticos llegaron con camisetas, banderas y cánticos para recibir al arquero caboverdiano, cuya llegada despertó una enorme ilusión entre quienes esperan que su experiencia marque una diferencia en la portería alba. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta llegada tan esperada.