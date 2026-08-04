La Final Internacional de Código 031 se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario del freestyle latinoamericano | Imagen: Código 031
La Final Internacional de Código 031 se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario del freestyle latinoamericano | Imagen: Código 031
Por Redacción EC

Lima será sede de la Final Internacional de la décima edición del Código 031, evento que congregará a los mejores exponentes del freestyle de diferentes países. El talento, la improvisación y la cultura urbana serán los protagonistas principales de la jornada.