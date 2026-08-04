Lima será sede de la Final Internacional de la décima edición del Código 031, evento que congregará a los mejores exponentes del freestyle de diferentes países. El talento, la improvisación y la cultura urbana serán los protagonistas principales de la jornada.

Con una propuesta que se ha consolidado como una de las plataformas independientes de mayor crecimiento en la región, Código 031 apuesta por impulsar el desarrollo de nuevos talentos y fortalecer los vínculos entre las comunidades de freestyle de Latinoamérica.

La competencia contará con la participación de reconocidos MCs nacionales e internacionales, entre ellos Kodigo, Ámbar Luna, Joqerr, Filósofo, Crispa, Almendrades, KG y Necia, quienes buscarán consagrarse en un escenario que promete un alto nivel competitivo.

Más que una batalla de improvisación, la Final Internacional de Código 031 representa un espacio de integración cultural que reúne a artistas, seguidores y referentes de la escena urbana, promoviendo valores como la creatividad, el respeto, la disciplina y el intercambio artístico entre países.

¿Cuándo es la final del Código 031?

El evento se realizará el 29 de agosto en el Coliseo Chamochumbi, en el distrito de Magdalena del Mar, donde el público podrá disfrutar de una experiencia que combinará espectáculo, música y la pasión del freestyle en un formato pensado para acercar esta disciplina a nuevas audiencias.

El ingreso será apto para todo público. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus y el evento contará con aforo limitado.

La Final Internacional de Código 031 se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario del freestyle latinoamericano, convocando a competidores, creadores de contenido, medios especializados y aficionados que seguirán de cerca una jornada en la que la improvisación será la gran protagonista y donde solo uno levantará el título internacional.

SOBRE EL AUTOR