El guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como Vozinha, ya se encuentra en Chile para convertirse en el flamante refuerzo de Colo Colo. Tras convertirse en la gran figura de la Copa Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el experimentado arquero de 40 años inicia una nueva etapa en el cuadro ‘albo’.

¿A qué hora es la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo?

La presentación oficial de Vozinha en el Estadio Monumental de Santiago está programada para este martes 4 de agosto a las 11:30 a.m. (hora de Perú).

Agenda completa e itinerario de Vozinha

Todas las actividades fueron convertidas al huso horario peruano (UTC-5):

Domingo 2 de agosto: Arribo a suelo chileno a las 7:30 p.m. (20:30 h en Chile), donde ofreció sus primeras declaraciones a la prensa agradeciendo el cariño y paciencia de la afición.

Arribo a suelo chileno a las (20:30 h en Chile), donde ofreció sus primeras declaraciones a la prensa agradeciendo el cariño y paciencia de la afición. Lunes 3 de agosto: Exámenes médicos en la Clínica Meds desde las 6:00 a.m.

Exámenes médicos en la Clínica Meds desde las Martes 4 de agosto:



¿Cómo y dónde ver la presentación EN VIVO desde Perú?

La transmisión de la conferencia de prensa y presentación del arquero se podrá seguir EN VIVO y de manera gratuita a través de las plataformas digitales oficiales y el canal de YouTube de Colo-Colo.

Trayectoria y clubes en la carrera de Vozinha

A lo largo de su extensa carrera profesional, el guardameta ha militado en equipos de África, Europa y ahora Sudamérica:

Batuque F. C. (Cabo Verde)

(Cabo Verde) C. S. Mindelense (Cabo Verde)

(Cabo Verde) Progresso do Sambizanga (Angola)

(Angola) F. C. Zimbru Chișinău (Moldavia)

(Moldavia) Gil Vicente F. C. (Portugal)

(Portugal) AEL Limassol (Chipre)

(Chipre) A. S. Trenčín (Eslovaquia)

(Eslovaquia) G. D. Chaves (Portugal)

(Portugal) Colo-Colo (Chile - Actualidad)

Su actuación histórica en el Mundial 2026 con Cabo Verde

Vozinha fue una de las revelaciones globales de la Copa del Mundo 2026. Con la selección de Cabo Verde, protagonizó una actuación histórica al ser nombrado MVP en el empate 0-0 frente a España durante la fase de grupos. Su rendimiento desató un fenómeno mediático en redes sociales, atrayendo la atención de diversos clubes del continente.

Sueldo y detalles del contrato en Colo Colo