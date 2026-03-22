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Hubert Lanssiers y la democracia

“Una democracia solo sobrevive si sus ciudadanos reconocen el derecho a la dignidad de todos”.

    Santiago Roncagliolo
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    "El poder de Lanssiers residía en su autoridad moral, una autoridad que nuestros dirigentes han olvidado, pero con la que él hacía milagros". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "El poder de Lanssiers residía en su autoridad moral, una autoridad que nuestros dirigentes han olvidado, pero con la que él hacía milagros". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    “Nos van a matar a todos”, pensé esa mañana, a mediados de los años 90.Acababa de cruzar los altísimos muros del penal de Picsi, en Chiclayo, junto al sacerdote recoleto Hubert Lanssiers. Yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, y el padre Lanssiers presidía la comisión del Estado para revisar las condenas por terrorismo contra presos inocentes.

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