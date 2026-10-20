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Invasiones, concesiones y ley MAPE

“Para salir del laberinto de la informalidad, el requisito más importante hoy es la presentación de un contrato de explotación firmado entre el concesionario y el minero informal”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha presentado el proyecto de ley de la Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE). Nunca como ahora el debate sobre la cuestión minera ha sido tan relevante en un país que aún no termina de reconocerse como minero. Lorca dijo que el Perú era un país de metal pero también de melancolía.

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