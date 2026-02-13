Inicio
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Irán vs. EEUU: La trampa de la intransigencia

“Entre la intransigencia de Washington, la obstinación de Teherán, la presión regional y la ira popular, el choque parece inevitable”.

    “El régimen, que no tiene nada que ofrecer a la población, se refugia en su fanatismo religioso, se baña en sangre y adopta la misma lógica que Assad en Siria: ‘si nos vamos, quemamos todo’“. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
    "El régimen, que no tiene nada que ofrecer a la población, se refugia en su fanatismo religioso, se baña en sangre y adopta la misma lógica que Assad en Siria: 'si nos vamos, quemamos todo'". Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
    La escalada entre Estados Unidos e Irán es una jaula en la que ambos se han encerrado a propósito, apelando a exigencias que son incompatibles. El presidente Donald Trump ha fijado tres condiciones inamovibles para cualquier acuerdo: el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos de largo alcance y el fin absoluto del financiamiento a milicias regionales como Hamás, Hezbolá y los hutíes. El ayatolá Ali Jamenei, quien tiene la última palabra en Teherán, solo está dispuesto a discutir el primer punto. Los otros dos representan pilares estratégicos del régimen, cuya posición oficial es no negociar concesiones “imposibles” fuera del ámbito nuclear.

