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La misma historia

“Si realmente defendieran el voto popular, al menos exigirían que se aclaren las sombras que existen sobre estas elecciones”.

    Diana Seminario
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    Periodista

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Mientras continúa la espera por saber quién acompañará a Keiko Fujimori a disputar la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral, los autoproclamados demócratas y defensores de la “moral y la decencia” en el Perú siguen haciendo malabares verbales y, si acaso caben, mentales, para justificar en un futuro no muy lejano su decisión de inclinar su voto en favor del candidato del sombrero que hasta el momento tiene las posibilidades más claras de pasar a la segunda vuelta.El ‘déjà vu’ es inevitable: pasaron de la hoja de ruta que le plantearon a Ollanta Humala en el 2011 a la “Proclama ciudadana - juramento por la democracia”, el 2021, un documento de 12 compromisos firmado por los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Este compromiso buscaba garantizar la institucionalidad, los derechos humanos, la lucha contra la pandemia y la democracia en la segunda vuelta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.