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La necesaria agenda legislativa

“La irresponsabilidad de no haber promovido hasta la fecha la aprobación de la agenda legislativa evidencia la falta de liderazgo y visión de los llamados a impulsarla”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00

    Me resulta realmente increíble comprobar cómo el gobierno –incluyendo sus bancadas parlamentarias–, pese a la experiencia que muchos de sus principales integrantes se esfuerzan en exhibir en sus currículum vitae, no utiliza los instrumentos que el sistema legal contempla en aras de generar espacios de diálogo y acercamiento entre los poderes del Estado. Pareciera como si estos hubiesen pasado por el Congreso de la República, pero el Parlamento no hubiera pasado por ellos, a pesar de los altos cargos que algunos han ocupado.

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