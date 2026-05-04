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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Los centros políticos definirán

“Hoy por hoy, la agresiva campaña de los fraudistas nubla los matices visibles en las votaciones regionales y nacional, y genera una falsa imagen de polarización extrema”.

    Santiago Pedraglio
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    Resumen

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    (Renato Pajuelo / EFE)
    (Renato Pajuelo / EFE)
    / Renato Pajuelo

    Si se quiere lograr la gobernabilidad en democracia, es clave que las candidaturas que compitan en la segunda vuelta den señales de compromiso y de respeto absoluto por normas democráticas básicas, como la independencia de poderes y los derechos individuales. Sería conveniente que la segunda vuelta electoral no se convierta en una repetición maquillada de la del 2021.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.