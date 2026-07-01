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Mandato irrenunciable e incompatible con otra función pública

“Ese mandato, otorgado por el pueblo a través de la elección, no está sujeto a la voluntad personalísima de quien lo ha recibido”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En relación con la postura asumida por el senador elegido Rafael López Aliaga de desistirse de asumir el cargo para el que postuló y fue electo en las elecciones del pasado 12 de abril, quien además anunció su postulación como primer regidor para la Municipalidad de Lima en las elecciones del próximo 4 de octubre, he escuchado opiniones de lo más variadas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.