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¿Y qué pasará con el Congreso?

“Si exigimos al Ejecutivo un cambio transformador que deje atrás el pasado, hagamos lo mismo con el Congreso”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Resumen

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    Sede de Palacio de Gobierno del Perú. Foto: Congreso de la República
    Sede de Palacio de Gobierno del Perú. Foto: Congreso de la República

    Es la pregunta más frecuente después de ¿cómo ves un gobierno de Keiko Fujimori? Pero, lo que le interesa a mucha gente es saber si el nuevo gobierno tendrá mayoría, si la oposición la dejará gobernar, cómo le va a ir a Nieto, qué pasará con JPP y Obras, o quién debe presidir las cámaras.

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