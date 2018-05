Cuidado con que se la cuenten, presidente, por Fernando Cáceres

“Somos un gobierno que va a estar siempre del lado del pueblo, y si vemos que alguna medida afecta, haremos cualquier ajuste”, dijo el presidente Martín Vizcarra, al anunciar que el Ejecutivo revisará el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles –que hace tan solo 18 días su gobierno aprobó– tras un paro de 24 horas realizado en la región Cusco.

La decisión presidencial estaba cantada. Basta que un grupo social organizado levante la voz, o que le hagan levantar la voz con engaños, para que este gobierno decida recular. Así también ocurrió con el incremento de las tarifas de agua de la EPS Moquegua, la revisión de los contratos viales de la Macrorregión Norte por el alza de peajes, y la derogación de los decretos supremos de los contratos petroleros con Tullow Oil. Todo eso en menos de 68 días de gobierno. Y le faltan 1.155 días por gestionar.

Es importante notar que lo que está en juego no son solo las inversiones privadas, y su impacto en la reducción de la pobreza y mejora del bienestar social. También es la recaudación fiscal. Sí, los contribuyentes peruanos terminamos pagando las cuentas. Sea porque la Otass –es decir, usted y yo– pagará a la EPS Moquegua lo que los consumidores de esa región tenían que pagar, o sea que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –nuevamente, usted y yo– termine compensando a los concesionarios viales cuyos peajes no pueden subirse conforme está previsto en su contrato. Y así.

Desde luego, no quiero decir que el Gobierno no debe escuchar las protestas ciudadanas y evaluarlas técnica y políticamente. Lo que es inaceptable es que no adopte ninguna estrategia política para gestionarlas. En eso vaya que se parece a PPK. Hagan trabajo de relacionamiento en territorios. Movilicen medios de comunicación.

Laboren junto a la Dirección Nacional de Inteligencia para advertir si hay violentistas. Traten de encapsular las crisis para que no se extiendan a otras regiones. Hagan que se compren los pleitos los viceministros, congresistas y ministros, en ese orden. Si queman etapas, los reclamos solo crecerán, la gente volverá por más, y los más de 1.000 días que les quedan en el Gobierno serán un infierno.

Es positivo que el presidente quiera conectarse con la gente. Es parte de su ADN. Pero conectarse con la gente también implica reconocer que vivimos en un Perú informal, donde lamentablemente aún predomina la criollada/‘yuca’, que muchas veces se infiltra y contamina demandas legítimas.

Señor presidente, no le crea a los 300 de Moquegua, movilizados por comerciantes, que reclaman que la tarifa de agua subirá 30 soles cuando los aumentos para los usuarios residenciales son de uno a cuatro soles. No le crea todo lo que le dicen los pescadores informales –muy bien representados por un congresista– que se oponen a la exploración petrolera en el zócalo continental y que en el fondo solo quieren tener el mar despejado de plataformas petroleras y fiscalizadores.

No le tema tampoco a los gremios del sur que se movilizan por el impacto del ISC a los precios de los combustibles, cuando usted bien sabe que se trata del alza internacional del petróleo. Haga campañas de comunicación, más bien. No incumpla los contratos de concesión de carreteras, impidiendo la instalación de peajes alegando que “las carreteras siguen en mal estado”, cuando las mejoras en las vías son evidentes y en muchos casos ya superan el 70% de la inversión comprometida.

Después de 36 años estamos volviendo al Mundial. ¿Qué ha posibilitado regresar al Mundial, a pesar de tener una pobrísima liga local llena de criolladas? Un equipo técnico que mantiene su visión, aunque no le guste a la grada. ¿Cedió Gareca en convocar a Pizarro y Benavente en base al grito de la tribuna? Pensá, Vizcarra. Como Gareca.