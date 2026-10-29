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Nos siguen pegando abajo

“Una cuestión es clara. El mercado está señalizando un interés en legitimar estas prácticas: primero la IA, después el desplazamiento del humano. ¿Vamos a aceptarlo?“.

    Valeria Morante
    Por

    Gerente regional de employee experience en Emerson Europa

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    La semana pasada, Anthropic publicó su estudio “How Employment Is Changing at Anthropic”. Este artículo propone que los humanos somos cuellos de botella para los agentes de inteligencia artificial. Según Anthropic, los agentes son seis veces más productivos que los humanos. Concluye también que el trabajo humano va a evolucionar hacia “revisar el ‘output’ del agente”. Es decir, los empleados al servicio del agente.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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