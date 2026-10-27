Puntaje del primer ‘round’

Utilizando una metáfora pugilística, podría decirse que acaba de terminar el primer round del “enfrentamiento” entre el gobierno y la oposición en torno a la delegación de facultades legislativas. En esta metáfora, los contendores no deberían perder de vista que se trata del inicio de un enfrentamiento de 12 asaltos y el primero suele ser uno de “estudio”, de medición de fuerzas. En otras palabras, vendrán muchos más motivos de debate, en los que seguramente los alineamientos vistos recientemente cambiarán. No deberían, por ello, tomarse decisiones drásticas de forma prematura que más adelante se lamenten.

A mi juicio, el balance es relativamente equilibrado, más allá de las expectativas de las fuerzas en disputa. El Ejecutivo no planeó adecuadamente su estrategia y no pudo conseguir las 66 facultades solicitadas, que estaban agrupadas en ocho temas. El gobierno no logró justificar la urgencia de este amplio abanico de asuntos y, al enfatizar las urgencias, terminó encerrándose en los temas de seguridad y fenómeno de El Niño (FEN). Al mismo tiempo, no logró tener una estrategia clara respecto de la relación entre las dos cámaras del Congreso (más débil en Diputados que en el Senado) y la lógica de alianzas que requiere. Necesita de Renovación Popular para acercarse a la mayoría, y por ahora este partido no ha elevado el costo de su apoyo. Probablemente la cosa cambie a partir del 2027, con Rafael López Aliaga asumiendo la alcaldía de Lima. La oposición de Juntos por el Perú y de Ahora Nación parecía previsible, con lo que resultaba clave una negociación con Obras y con el Partido del Buen Gobierno. Pero esa no llegó a darse del todo, con lo que el gobierno no alcanzó a establecer una mayoría funcional.

Considerando las expectativas de la opinión pública, en la Cámara de Diputados pudo darse una mayoría de 66 votos para aprobar 20 solicitudes en dos materias (seguridad ciudadana y el FEN). Esta se conformó sumando los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras; mientras Ahora Nación se dividió, Juntos por el Perú votó en contra y el Partido del Buen Gobierno se abstuvo. En el Senado, se puso en cuestión la capacidad de la Cámara Alta de “modificar” las propuestas de Diputados. Entonces, estábamos ante un round de ‘estudio’. La mayoría en el Senado postergó esa definición. Estuvo a su favor la premura de responder a la emergencia asociada a los temas. La oposición pretendió forzar una definición rápida de esa cuestión de fondo, pero terminó aislándose. La interpretación pragmática y de corto plazo de la capacidad de “modificación” implicó añadir siete puntos dentro de los mismos dos ejes temáticos ya aprobados por los diputados, decisión que después permitió obtener 35 votos en el Senado: todos de Fuerza Popular y Renovación Popular. Obras se dividió, Buen Gobierno también –aunque la mayoría se abstuvo, como en Diputados– y Juntos por el Perú y Ahora Nación votaron en contra.

Esta votación no anuncia alineamientos estables frente al futuro legislativo. Cada bancada debe evaluar las lecciones aprendidas a partir de esta experiencia. Frente a otros temas, muy probablemente las alineaciones sean diferentes. En cuanto a las relaciones entre Ejecutivo y la oposición, y entre los senadores y los diputados, es prematuro e improbable que se impongan (por ahora) posturas definitivas. Lo más probable es que prime la cautela. La partida es larga y el ‘round’ recién empieza.