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Puntaje del primer ‘round’

“Considerando las expectativas de la opinión pública, en la Cámara de Diputados pudo darse una mayoría de 66 votos para aprobar 20 solicitudes en dos materias (seguridad ciudadana y el FEN)”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "A mi juicio, el balance es relativamente equilibrado, más allá de las expectativas de las fuerzas en disputa". Foto/Ilustración: Composición El Comercio.
    "A mi juicio, el balance es relativamente equilibrado, más allá de las expectativas de las fuerzas en disputa". Foto/Ilustración: Composición El Comercio.

    Utilizando una metáfora pugilística, podría decirse que acaba de terminar el primer round del “enfrentamiento” entre el gobierno y la oposición en torno a la delegación de facultades legislativas. En esta metáfora, los contendores no deberían perder de vista que se trata del inicio de un enfrentamiento de 12 asaltos y el primero suele ser uno de “estudio”, de medición de fuerzas. En otras palabras, vendrán muchos más motivos de debate, en los que seguramente los alineamientos vistos recientemente cambiarán. No deberían, por ello, tomarse decisiones drásticas de forma prematura que más adelante se lamenten.

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