El calendario empieza a correr y Sporting Cristal tiene varios asuntos por resolver antes de construir su plantel para el 2027. Uno de los nombres que inevitablemente aparece en esa planificación es el de Hernán Barcos. El delantero argentino llegó a la parte decisiva del campeonato demostrando que todavía puede marcar diferencias dentro del área, pero su edad introduce una variable que no pasa inadvertida cuando se habla de su futuro. En medio de las especulaciones, Erick Delgado lanzó una propuesta que pone sobre la mesa una negociación bastante particular: el ‘Pirata’ podría quedarse, aunque tendría que aceptar ciertas condiciones.

Un goleador que todavía tiene argumentos para quedarse

En el fútbol, los goles suelen pesar más que cualquier documento de identidad. Barcos parece haber encontrado en Sporting Cristal una oportunidad para demostrar que todavía conserva recursos para competir y aportar en ataque. Su presencia en el tramo final del torneo ha alimentado la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta celeste, una alternativa que despierta opiniones divididas por el momento de su carrera y lo que podría ofrecer en el siguiente curso.

Precisamente, Delgado abordó este escenario durante su participación en ‘L1 Radio’. El exarquero no necesitó demasiado para reconocer los méritos del atacante, cuya trayectoria considera sobresaliente. Sin embargo, también puso un freno a las expectativas que podría generar una eventual renovación por una temporada completa. “¿Hernán Barcos ha tenido una carrera excepcional? No me cabe duda. ¿Renovación con 43 años? Cada año es una carga más para el cuerpo”, señaló.

La fórmula que Delgado pondría sobre la mesa

La discusión no pasa necesariamente por decidir si Barcos todavía tiene condiciones para jugar, sino por encontrar una fórmula que permita aprovecharlas sin asumir demasiados riesgos. Para Delgado, la solución estaría en ofrecerle un vínculo de corta duración. Así, Sporting Cristal tendría la posibilidad de contar con sus servicios durante una parte de la temporada y evaluar su evolución antes de asumir un compromiso más prolongado.

Su planteamiento no significa que considere prescindible al argentino. De hecho, utilizó su producción goleadora como argumento para respaldar su permanencia en el equipo. La diferencia está en el tiempo que debería durar ese acuerdo. “Yo sí le renovaría, ya hizo más de seis goles, pero por medio año”, sostuvo el exguardameta, dejando clara su posición sobre cómo debería manejarse el caso.

El ‘Pirata’ tendría que evaluar sus opciones

Una propuesta de seis meses también obligaría al delantero a replantear sus expectativas. Acostumbrado a competir por objetivos importantes y a asumir responsabilidades dentro de los equipos en los que ha jugado, Barcos tendría que decidir si le conviene aceptar un contrato más breve o esperar una oferta que le garantice continuidad durante todo el año. Para un futbolista que se acerca a los 43 años, cada oportunidad de mantenerse activo puede adquirir un valor distinto.

Delgado llevó esa posibilidad al terreno de la negociación y planteó una pregunta que refleja el escenario que podría enfrentar el atacante si la institución celeste decide seguir su recomendación. “¿Qué pasa si Cristal te dice ‘yo puedo, pero solo seis’? ¿Vas a quedarte sin equipo? ¿Te retiras?”, comentó. Con ello, dejó abierta la discusión sobre cuánto debería estar dispuesto a ceder un jugador experimentado para continuar en actividad.

Una negociación que puede marcar el 2027 celeste

La situación de Barcos representa uno de esos casos en los que la experiencia y el rendimiento reciente deben ponerse frente a las proyecciones deportivas de una institución. Sporting Cristal tendrá que determinar qué lugar puede ocupar el argentino en su proyecto, considerando tanto su capacidad para resolver partidos como las exigencias físicas de una campaña completa. No se trata únicamente de valorar lo que hizo en los últimos encuentros, sino de calcular qué puede ofrecer en los meses que vienen.

Por ahora, Delgado ya expuso cuál sería su decisión si tuviera que participar en esa negociación: mantener al delantero, pero con un contrato semestral. Una postura que deja una pregunta en el aire para los hinchas rimenses: ¿Barcos aceptaría continuar en La Florida bajo esas condiciones o buscaría una propuesta que le permita jugar durante todo el 2027?