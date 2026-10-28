Punto de quiebre

Finalmente llegó uno de los días más esperados por el mundo financiero en lo que va de este 2026: el último lunes, Anthropic presentó la documentación para su oferta pública inicial (OPI) de acciones, sentando las bases del valor que su negocio ofrece al mercado. La próxima salida a bolsa del laboratorio de inteligencia artificial (IA), prevista para la semana del 16 de noviembre, se posicionaría como uno de los debuts bursátiles más grandes desde que se tiene registro, adelantándose a los planes que sostuvo OpenAI –matriz de ChatGPT y uno de sus principales competidores– para cotizar en el mercado. La valoración estimada para Anthropic alcanza nada más y nada menos que US$2 billones, más de cinco veces el PBI anual del Perú.

El documento que presentó el laboratorio de IA ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), conocido como S-1, ofrece evidencia de los miles de millones de dólares que genera en ventas anuales a partir de sus productos, entre los que destaca Claude. También permite observar las enormes oportunidades que se esconden detrás del auge de esta tecnología: en el primer semestre de este año, Anthropic facturó cerca de US$16.000 millones, una cifra que representa un crecimiento interanual del 1.300% frente al mismo período del 2025. Un nivel astronómico. A ello se suman sus más de 14.000 clientes empresariales, de los cuales 250 aportan individualmente más de US$10 millones en ingresos anuales.

La compañía estadounidense liderada por Dario Amodei subraya, con seguridad, que el potencial de desarrollo de sus productos “es extraordinario”. Sin embargo, a la par, el prospecto deja interrogantes no menores en dos ámbitos claves: por un lado, la sostenibilidad financiera de la corporación a raíz de sus abultadas pérdidas; y por otro, los riesgos a los que podría estar expuesta la humanidad ante un uso inadecuado de esta avanzada tecnología (un escenario casi apocalíptico).

Quisiera centrarme en el frágil equilibrio financiero en el que transita la industria de la IA, navegando entre impresionantes corrientes de ingresos y olas gigantescas de deuda. El documento de Anthropic permite hacer ‘zoom’ en algunas cifras: resalta, sin duda, la pérdida neta acumulada de US$80.700 millones que la compañía ostenta, la cual se había filtrado semanas atrás. No se trata de un dato aislado: en el 2025, las pérdidas sumaron US$42.000 millones; en el 2024, alcanzaron US$8.300 millones; y en el 2023, US$1.500 millones. La propia empresa, de hecho, reconoce –con sinceridad– que tiene un historial de pérdidas netas no menor y añade que es posible que no genere ingresos suficientes para alcanzar o mantener su rentabilidad en el futuro.

La encrucijada de Anthropic no termina en su saldo en rojo: la empresa proyecta enormes necesidades de liquidez y capital que deberá destinar a software, infraestructura y capacidad de cómputo para los próximos años. En un negocio donde actualizar y entrenar modelos exige desembolsos cada vez más agresivos, la sostenibilidad de la firma navega en terreno incierto.

Así, la gran incógnita que se sostiene sobre Wall Street hoy es si la OPI será ese salvavidas que financiará una carrera que continúa en curso, o si las crecientes exigencias se convertirán en la condena definitiva para sus finanzas y un freno de mano para compañías que enfrentan escenarios similares.