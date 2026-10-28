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Punto de quiebre

“La empresa (Anthropic) proyecta enormes necesidades de liquidez y capital que deberá destinar a software, infraestructura y capacidad de cómputo para los próximos años”.

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La gran incógnita que se sostiene sobre Wall Street hoy es si la OPI será ese salvavidas que financiará una carrera que continúa en curso". (Foto: EFE)
    "La gran incógnita que se sostiene sobre Wall Street hoy es si la OPI será ese salvavidas que financiará una carrera que continúa en curso". (Foto: EFE)

    Finalmente llegó uno de los días más esperados por el mundo financiero en lo que va de este 2026: el último lunes, Anthropic presentó la documentación para su oferta pública inicial (OPI) de acciones, sentando las bases del valor que su negocio ofrece al mercado. La próxima salida a bolsa del laboratorio de inteligencia artificial (IA), prevista para la semana del 16 de noviembre, se posicionaría como uno de los debuts bursátiles más grandes desde que se tiene registro, adelantándose a los planes que sostuvo OpenAI –matriz de ChatGPT y uno de sus principales competidores– para cotizar en el mercado. La valoración estimada para Anthropic alcanza nada más y nada menos que US$2 billones, más de cinco veces el PBI anual del Perú.

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