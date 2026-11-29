Al llegar de noche al aeropuerto dominicano de La Romana con cuatro horas de retraso, horas en las que agonizamos dentro del avión, los motores apagados, la nave detenida, sin que el capitán diera explicaciones razonables sobre la demora, un simpático agente aduanero me reconoció y dijo, levantando la voz, para que sus colegas prestaran atención:

–¡El señor Baylys! ¡Es usted un gran filósofo!

Mi esposa y nuestra hija adolescente me miraron de modo burlón, reprimiendo las risas.

–¡Dejen pasar al señor Baylys, que es un gran filántropo! –prosiguió el aduanero.

Sus compañeros, uniformados de color marrón, me hicieron reverencias y nos dejaron pasar sin revisar nuestros maletines. Nunca, en tantos años de vida trashumante, me habían dicho, en un solo minuto, que yo era filósofo y filántropo. Agradecí, sorprendido, y me hice fotos con los aduaneros, mientras sospechaba que ninguno de ellos sabía bien quién diablos era este señor Baylys rollizo, refunfuñando, corto de paciencia y, como de costumbre, desastrado, mal peinado.

Una joven nos esperaba, tras pasar los controles, con un cartel que llevaba escrito: Don Baylys. Se presentó amablemente, nos llevó a su camioneta, le pedí que apagase el aire acondicionado. Le pregunté su nombre, me lo dijo. Era largo, enrevesado, acaso musical, un nombre impronunciable, irrepetible, imposible de recordar. Dijo que en apenas diez minutos estaríamos en la villa que habíamos reservado. No cumplió la promesa. Se perdió. Entró a Casa de Campo y se extravió como me hubiera perdido yo mismo. Buscaba un barrio llamado Los Lagos, una villa con el número 51, dando vueltas y vueltas en vano por las calles angostas y oscuras de ese inmenso complejo residencial y hotelero, diez veces más grande que la isla de Miami en la que vivo, dos veces más grande que Nordelta. Al ver que la conductora se encontraba perdida y, sin embargo, tan relajada, tan contenta, canturreando la música de la radio, yo, que venía enfurruñado por el vuelo que debía durar dos horas y duró seis, cuatro de las cuales estuvimos sentados a bordo del avión, a la espera de que despegase, perdí la paciencia con la taxista despistada y, sin decir su nombre, porque era indecible, le espeté que era una inútil, una incompetente, y que, si no sabía adónde carajos debía llevarnos, mejor dejaba que mi esposa condujese la camioneta y se dejase guiar por una socorrida aplicación de rutas. Tocada en su honor, ella, la del nombre inmemorable, se negó a abandonar el timón del vehículo, como si estuviera comandando una tanqueta en territorio enemigo, pero al menos obedeció las precisas instrucciones de mi esposa, lo que nos permitió llegar por fin a la villa. Yo ardía de furia con el mundo y conmigo mismo. Pensaba: soy un idiota, debería estar en Buenos Aires, qué diablos hago acá.

En la villa profusamente decorada con motivos y adornos navideños, nos esperaban tres personas uniformadas: la jefa, que me pidió la tarjeta de crédito y me hizo firmar un atado de papeles, la cocinera y el mayordomo. Nos preguntaron a qué hora debían servirnos el desayuno. Les dije a los gritos que debían retirarse de inmediato y dejarnos en absoluta privacidad. No me hicieron caso. Siguieron sonriendo. Me trajeron frutas. Me ofrecieron jugos de naranja, de chinola, de melón y sandía. Me sirvieron guineos picados. Me fueron ablandando. Yo les decía que por favor me dejasen solo, pero ellos no se iban, querían atenderme. Me retiré ofuscado, refunfuñando, a la habitación principal, y siendo las diez de la noche tomé doble dosis de pastillas y viajé a ese lugar tan placentero que son los sueños. Entretanto, mi esposa y nuestra hija eligieron sus habitaciones, encendieron los aires, pues el mío estaba apagado, y se aseguraron de que el personal de servicio estuviera en pie a las ocho de la mañana para hacerles el desayuno.

Los cuatro días que pasamos en Casa de Campo, La Romana, transcurrieron de ese modo sosegado, predecible: mis mujeres despertaban temprano, desayunaban en la cocina, salían a correr cinco kilómetros y luego, conduciendo un carrito de golf, llegaban a la playa, donde se acomodaban en una cabaña a la sombra. Yo despertaba a las dos de la tarde, saludaba atentamente al maravilloso personal cuya cortesía era exquisita, tomaba desayuno y manejaba otro carrito hasta la playa. Una vez guarecido bajo la sombra de la cabaña, solo me atrevía a ir al mar cuando el sol quedaba cubierto por unas nubes benévolas que me salvaban de tostarme. Dos camareros nos atendían con calidez y eficacia notables. Mis mujeres celebraban el mar transparente, las olas mansas, las estrellas de mar. Yo leía el diario de Bioy sobre Borges. A ratos pensaba: debería estar en Buenos Aires, no soy un hombre de playa. Luego me traían jugos de chinola y me sentía mejor.

Tan pronto como oscurecía, conducíamos los carritos de regreso a la villa, lo que nos tomaba apenas diez minutos. Después de grabar el video para nuestro canal de YouTube, salíamos a cenar. El complejo turístico era tan grande que ofrecía numerosos restaurantes, sobre todo en La Marina y en Altos de Chavón. Estos últimos, La Piazzetta, con unos músicos virtuosos que tocaron canciones de Juan Luis Guerra y me hicieron llorar, y Café Marietta, con gatos mansos, confiados, que nos pedían comida, superaron nuestras expectativas. Sin embargo, cometí un error que hubo de costarme caro: todas las noches pedía pescado con arroz. Mi esposa me dijo que me convenía comer arroz para bajar de peso. No debí hacerle caso. Una medianoche, al volver a la villa, el mayordomo me preguntó:

–¿Cómo se encuentra, señor Baylys?

Le respondí:

–Fatal. Hace tres días que no hago popó.

Mi hija soltó una carcajada. El mayordomo permaneció rigurosamente serio.

Luego me dijo:

–Le conviene hacerse un enema de café.

Pero no fue ese el principal contratiempo que me emboscó en La Romana. Al final de la tarde, cuando el sol ya se había ocultado tras el horizonte y la luz se extinguía, yo aprovechaba aquella amable penumbra para meterme en el mar. Lo que prometía ser un placer acababa siendo un tormento: apenas me zambullía, el agua anegaba mis oídos, dejándome medio sordo. Mi esposa me pedía que diese saltos y agitase mi cabeza, pero nada funcionaba. Ya a oscuras, llegaba sordo a la villa, grababa sordo el video y me dirigía sordo a cenar en la camioneta que nos enviaba el hotel, cuyo conductor me escuchó decir:

–Oficialmente, me he vuelto sordo. Pero es mejor volverse sordo que volverse ciego, como se volvió ciego Joaquín Balaguer.

El chofer me dijo:

–Señor Baylys, es usted un hombre de pensamiento profundo.

Mi hija reprimió discretamente una risotada. El conductor continuó:

–Yo he leído su novela “Yo amo a mi mami”. Matemáticamente, me gustó mucho. Llegué hasta la página cincuenta y la dejé.

Mi esposa no pudo contener las risas. Sordo y estreñido, yo pensaba: qué diablos hago en esta playa tan bonita e insoportable, cuando debería estar en Buenos Aires. Más tarde, comiendo, mi esposa me dijo: ya sabía que ibas a arrepentirte. A medianoche, antes de dormir, me cubrí los oídos con pequeños tapones de espuma naranja para aislarme del ruido, lo que, al despertar, agravó mi sordez.

A pesar de que la villa era grande y lujosa, y el personal, de una amabilidad insuperable, mi habitación, apagado el aire acondicionado, cerradas las ventanas, era, al tercer día, casi una sauna, y cada tanto veía una cucaracha y no trataba de pisarla, la dejaba vivir. En el baño también había insectos, pero no los agredía, los observaba, mientras pensaba: yo estoy de paso, las cucarachas estaban aquí antes de que yo llegara y seguirán aquí cuando me marche.

Cuando pasen unos años, no recordaré nada de esto. Ni siquiera recordaré que debí viajar a Buenos Aires, pero, para complacer a las mujeres que gobiernan mi vida, acabé en La Romana, reptando como un lagarto veterano. Tal vez recordaré que mis días perezosos en el paraíso de Casa de Campo fueron perturbados severamente por el arroz obstruyendo mis tripas y el agua inundando mis oídos. Antes de marcharnos, me regalaron un hermoso sombrero que llevé puesto en el vuelo de regreso a casa, viaje que duró apenas dos horas, esta vez sin contratiempos, mientras corregía como un poseso una novela sobre la familia que me gustaría publicar pronto. En pocas semanas volaremos a Río para pasar allá las fiestas navideñas. Le he dicho a mi esposa que cuando nos bañemos en el mar de Ipanema no meteré mi cabeza debajo del agua por temor a quedarme sordo otra vez. Ella se ha reído de mí y me ha dicho: eres un campesino, ¿cómo vas a salir del mar sin zambullirte?