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Trump: después de sus derrotas, ¿qué?

“Los países latinoamericanos deben plantear como cuestión de principios tanto la colaboración regional y hemisférica como el respeto simultáneo de su autonomía”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: MANDEL NGAN / AFP
    Foto: MANDEL NGAN / AFP
    / MANDEL NGAN

    ¿Qué hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en política exterior y, en particular, en América Latina, durante sus últimos dos años de gobierno, después de su abrumadora derrota a manos de los demócratas en las elecciones de medio término? Dicho esto, además, con el agregado de la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil.

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