Trump: después de sus derrotas, ¿qué?

¿Qué hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en política exterior y, en particular, en América Latina, durante sus últimos dos años de gobierno, después de su abrumadora derrota a manos de los demócratas en las elecciones de medio término? Dicho esto, además, con el agregado de la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil.

Para los latinoamericanos, la pregunta principal es si pretenderá consolidar el papel de “patio trasero” que busca asignar a los países del continente. Parece ser que sí, sobre todo si confirma que tiene fácil el control de recursos, puertos, vías marítimas y terrestres. Más aún: no faltan los mandatarios que aceptan libremente ser tutelados, por considerarlo clave para la respectiva seguridad de su país.

Una muy probable reacción ante las derrotas es que encuentre en América Latina el lugar privilegiado para dejar huellas que trasciendan su gestión, como en el caso inaceptable de Venezuela y, quizá, en un futuro, el de Cuba. No sería extraño, porque el presidente Trump tiene esta como una de sus grandes obsesiones; y el control imperial del continente podría convertirse en su gran legado.

El propósito imperial será factible de lograr si los países latinoamericanos continúan divididos y perdiendo fácilmente –incluido el Perú– el control pleno sobre dos aspectos fundamentales: su política exterior y la autonomía de manejo de sus decisiones nacionales. Bien apunta el periodista inglés Michael Reid al aclararlo: “Con la excepción parcial de la colaboración en la lucha contra el crimen organizado, poco en la agenda del Escudo de las Américas apela al interés de América Latina. La derecha latinoamericana se engaña si piensa que lo es” (“Letras Libres”, 1/11/26). Pero hay salida, porque no todos los gobiernos de derecha de la región tienen que ser como el de Javier Milei, ¿o sí?

Está fuera de discusión que al Perú le interesa tener muy buenas relaciones con Estados Unidos –como lo han sostenido diversas voces–, pero no es menos irrefutable que el país debe preservar una agenda propia que, además de velar por su autonomía, defienda la democracia, el libre comercio y el multilateralismo, así como la solución pacífica de las discrepancias, y que sostenga una indispensable política de responsabilidad compartida frente al crimen organizado, en especial contra el narcotráfico.

Los países latinoamericanos deben plantear como cuestión de principios tanto la colaboración regional y hemisférica como el respeto simultáneo de su autonomía, y el consiguiente rechazo de cualquier tutelaje extranjero.