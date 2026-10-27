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Una nueva prueba fiscal

“El Perú ya conoce el precio de una crisis inesperada. Esta vez, la diferencia debería ser la anticipación”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El Perú enfrenta una amenaza que trasciende los daños materiales. El fenómeno de El Niño puede comprometer el crecimiento, el empleo y la capacidad de respuesta del Estado.

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