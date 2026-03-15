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Cerrón quiere dejar su guarida

“Apelando a la victimización, Cerrón podría tener un ligero repunte, pero esto solo servirá para difuminar algunos votos izquierdistas”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    "La ciudadanía informada conoce perfectamente a Cerrón y los motivos por los que estuvo prófugo". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La ciudadanía informada conoce perfectamente a Cerrón y los motivos por los que estuvo prófugo". Ilustración: Giovanni Tazza

    Siempre fue el prófugo menos buscado. Era evidente que ningún gobierno quería cargar con el peso y las consecuencias de su captura, y menos aún durante la gestión de un congresista que fue elegido por su partido. Hoy, gracias a una complaciente ponencia y a un grupo de magistrados dispuestos a respaldarla, podría dejar la clandestinidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.