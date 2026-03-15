Cerrón quiere dejar su guarida

Siempre fue el prófugo menos buscado. Era evidente que ningún gobierno quería cargar con el peso y las consecuencias de su captura, y menos aún durante la gestión de un congresista que fue elegido por su partido. Hoy, gracias a una complaciente ponencia y a un grupo de magistrados dispuestos a respaldarla, podría dejar la clandestinidad.

En unos días sabremos si Vladimir Cerrón saldrá de su escondite y hará su reaparición ‘triunfal’ en público. Si, como se anticipa, la sentencia del TC anula su prisión preventiva y el fallo se conoce en el transcurso de la próxima semana, podría participar en los debates del JNE en las fechas que le asignaron: el 24 y 31 de marzo. Veremos cómo funge de gran estadista quien hasta hace poco estaba oculto en algún escondrijo, escapando de las autoridades mientras se burlaba de ellas en las redes sociales.

La lucha contra la impunidad en el país se verá seriamente perjudicada. El precedente que marque el TC podrá ser utilizado por cualquier investigado con prisión preventiva, quien sentirá que es su derecho constitucional escapar de la persecución de la justicia.

Políticamente, su salida de la clandestinidad no afectará mucho el tablero electoral. La ciudadanía informada conoce perfectamente a Cerrón y los motivos por los que estuvo prófugo. Los únicos perjudicados serán los candidatos que buscan el voto castillista. De poco le servirá a Roberto Sánchez disfrazarse de Pedro Castillo y llenar sus listas con parientes del golpista cuando el dueño del lápiz sigue siendo Cerrón. El símbolo que llevó al poder al profesor puede convertirse en un factor de confusión que termine favoreciendo al exgobernador de Junín. Apelando a la victimización, Cerrón podría tener un ligero repunte, pero esto solo servirá para difuminar algunos votos izquierdistas. Sus antecedentes y la nefasta labor de su bancada en este quinquenio son el principal freno a sus aspiraciones.