Respeten el resultado

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Ante el resultado ajustado de la segunda vuelta, algunos líderes de izquierda han empezado a amenazar irresponsablemente con agitar al país.

    Editorial El Comercio
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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La segunda vuelta del 7 de junio se realizó de manera notablemente más ordenada que la primera. Los propios representantes de Juntos por el Perú (JP) y de Fuerza Popular lo reconocieron: las mesas se instalaron con puntualidad, se corrigieron los problemas logísticos que habían generado alarma el 12 de abril y el proceso transcurrió sin los incidentes que tanto daño le hicieron a la credibilidad electoral. Ambos partidos llamaron públicamente a respetar los resultados.

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