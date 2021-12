Si la Ley de Conscripción Vial es justa, ¿por qué no se hace efectiva en toda la República? Si es buena, ¿por qué Lima y el Callao no dan el ejemplo poniéndola en práctica? La carretera del Callao es la artería más importante, económicamente hablando, y actualmente su estado es pésimo. Se pide su arreglo y la respuesta es que no hay dinero. Creemos que esa ley no es ni justa ni buena y se viene aplicando en la sierra para que los explotadores eternos de los campesinos sigan abusando de ellos.

H.L.M.