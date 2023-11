Duele mucho informar sobre la tragedia que vive Alemania. Un cable informa que continúan los saqueos en los distritos del norte de Berlín. Las tiendas más afectadas son las que venden alimentos y ropa. No hay seguridad para nadie. Se asalta a los automóviles y se despoja a los ocupantes de sus pertenencias. Bandas armadas siembran el terror por todas partes. Ahora también las mujeres se dedican al saqueo. Han comenzado a funcionar cocinas comunitarias para que la gente, literalmente, no se muera de hambre. La policía no puede hacer nada y cualquier cosa puede ocurrir. H.L.M.