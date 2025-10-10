1925: Aniversario de la República de China

Conmemora hoy la República de China el aniversario de su fundación ( 1912 ). Algunas fueron las causas del derrumbamiento de la dinastía manchú, bajo cuya desacertada administración sus dominios iban perdiendo su extensión y riqueza. Un muy hondo dolor sentía el alma colectiva de los chinos; su antiguo poderío, el de sus emperadores, dejaba de ser lo que había sido, y las artimañas políticas y fuerza y cultura de Occidente cooperaban en la tarea destructiva que las grandes potencias realizaban en China. Historiar esos acontecimientos sería motivo para un interesante artículo.