Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Aniversario de la República de China
Conmemora hoy la República de China el aniversario de su fundación ( 1912 ). Algunas fueron las causas del derrumbamiento de la dinastía manchú, bajo cuya desacertada administración sus dominios iban perdiendo su extensión y riqueza. Un muy hondo dolor sentía el alma colectiva de los chinos; su antiguo poderío, el de sus emperadores, dejaba de ser lo que había sido, y las artimañas políticas y fuerza y cultura de Occidente cooperaban en la tarea destructiva que las grandes potencias realizaban en China. Historiar esos acontecimientos sería motivo para un interesante artículo.

