(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Charles Chaplin
Resumen de la noticia por IA
1925: Charles Chaplin

1925: Charles Chaplin

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Hace ya mucho tiempo, el público del mundo entero se ha rendido ante la genialidad del cómico Charles Chaplin. Sin embargo, ayer, en el Teatro Municipal, en las funciones de vermouth y noche, se presentó la película “En pos del oro” ante distinguida concurrencia que llenó los palcos y la platea. Los críticos de todos los periódicos, comenzando por El Comercio, han coincidido que en esta oportunidad Chaplin alcanza niveles verdaderamente geniales. Con estupenda maestría sabe llegar al fondo del espíritu del espectador y allí mueve todas sus emociones. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC