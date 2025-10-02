1925: Charles Chaplin

Hace ya mucho tiempo, el público del mundo entero se ha rendido ante la genialidad del cómico Charles Chaplin. Sin embargo, ayer, en el Teatro Municipal, en las funciones de vermouth y noche, se presentó la película “En pos del oro” ante distinguida concurrencia que llenó los palcos y la platea. Los críticos de todos los periódicos, comenzando por El Comercio, han coincidido que en esta oportunidad Chaplin alcanza niveles verdaderamente geniales. Con estupenda maestría sabe llegar al fondo del espíritu del espectador y allí mueve todas sus emociones. H.L.M.