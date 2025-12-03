(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Choque de camiones
Resumen de la noticia por IA
1925: Choque de camiones

1925: Choque de camiones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En la avenida del Progreso, esquina de Buenos Aires y Vigil, ocurrió un choque entre dos camiones en viaje a la capital. El camión 4489, piloteado por Ezequiel Valverde, marchaba por la avenida cuando otro camión, de número 5296, a cargo de Moisés Salas, pretendió adelantar a aquel, lo que dio lugar a la colisión. El segundo carro embistió al 4489 por el lado izquierdo y lo lanzó fuera de la pista. A causa del choque, al camión 5296 se le rompieron los muelles delanteros y cayeron a tierra tres peones, que resultaron con lesiones internas y contusiones de alguna gravedad en el cuerpo.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC