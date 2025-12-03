1925: Choque de camiones

En la avenida del Progreso, esquina de Buenos Aires y Vigil, ocurrió un choque entre dos camiones en viaje a la capital. El camión 4489, piloteado por Ezequiel Valverde, marchaba por la avenida cuando otro camión, de número 5296, a cargo de Moisés Salas, pretendió adelantar a aquel, lo que dio lugar a la colisión. El segundo carro embistió al 4489 por el lado izquierdo y lo lanzó fuera de la pista. A causa del choque, al camión 5296 se le rompieron los muelles delanteros y cayeron a tierra tres peones, que resultaron con lesiones internas y contusiones de alguna gravedad en el cuerpo.