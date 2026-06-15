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País dividido: ¿diálogo posible?

“La división debería obligar al diálogo entre adversarios y fomentar la práctica de escucharse, en lugar de esparcir prejuicios y racismo”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La votación presidencial ha mostrado otra vez un país territorialmente dividido. El trazo de la columna que sostiene tal partición –la sierra peruana, desde Cajamarca en el norte hasta Puno en el sur– tiene raíces históricas y se sostiene en la cruda realidad de hoy.

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